大相撲九州場所１１日目（１９日、福岡国際センター）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が小結隆の勝（３１＝常盤山）の引き落としに屈して痛恨の連敗を喫した。隆の勝の右ノド輪に突き起こされると、相手の引きについていけずに土俵に崩れ落ちた。大の里の連敗は、横綱昇進後初めて。取組後は「下半身が伸びてしまった。左を使っていたつもりだったが、攻めていけなかった」と振り返り「明日からまた集中していきます。残り４日