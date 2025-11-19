◆第２回報知女子アマチュアゴルフ選手権最終日（１９日午前７時３０分スタート、兵庫・新宝塚ＣＣ、参加８７人、晴れのち曇り、風微風）地元・兵庫出身の福村香名（三木ＧＣ）が１８ホールすべてパープレーの７２で回り、通算４アンダーで初優勝を飾った。首位からスタートし、一度もトップを譲らず完全Ｖ。最年少１８歳の佐藤小洛（スカイベイＧＣ）は１バーディー、３ボギーの通算１アンダーで２位に入った。３位は丸山菜々