11月19日、プロ野球の中日ドラゴンズが高知市での秋季キャンプを打ち上げました。高知市の春野運動公園で11月1日から秋季キャンプを行っている中日ドラゴンズ。19日に最終日を迎え、練習後に選手・首脳陣がマウンドに集まりキャンプを打ち上げました。中日が高知でキャンプを行うのは今回が初めてで、主力として期待する野手の底上げを目標に若手選手を中心としたメンバーで汗を流してきました。連日、大勢のファンでにぎわ