レンタカーを期限内に返さなかったとして志布志市の会社役員の男が業務上横領の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、大崎町で自動車整備工場を経営する志布志市の男（46）です。 志布志警察署によりますと、男は、整備を依頼してきた客への代車として鹿児島市のレンタカー会社から借りた車2台をおよそ2か月間返却せず車2台あわせて245万円相当を横領した疑いが持たれています。 今年8月にレンタカー会社