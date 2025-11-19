新たな年を迎える準備です。福岡県太宰府市の太宰府天満宮で、年末年始の参拝者に授与される縁起物づくりが進められています。 ■鬼丸ゆりか記者「こちらには色鮮やかな縁起物が並んでいて、巫女たちが鈴などの飾りを一つ一つ手作業で取り付けています。」 太宰府天満宮では、年末年始の参拝者に授与される縁起物として、来年の干支「うま」の置物や鈴、絵馬の飾りを付けた開運の矢など、7種類およそ7万個が用意されます。縁