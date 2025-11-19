「再生二期作」に試験的に取り組む香川県まんのう町で新米の試食会 1回の田植えで2回収穫する新しいコメの収穫方法、「再生二期作」が香川県まんのう町で試験的に行われています。収穫したばかりの新米の試食会が19日、行われました。 通常の二期作では稲刈り後の田んぼに2回目の田植えをしますが、「再生二期作」の田植えは1回だけ。最初の稲刈りの時に約40cm残して切ることで、そこから新しい芽が育ち、効率的に2回収