聴覚に障害のあるアスリートの祭典・デフリンピックは19日、陸上男子1500メートル決勝が行われ、酒田市の斎藤丞選手が11位に入りました。「日本の斎藤丞選手初出場です」ことし東京で初めて開催されているデフリンピック。酒田市に住む斎藤丞選手が陸上男子1500メートル決勝に臨みました。「丞！」「日本！」斎藤選手が勤務する酒田市の東北エプソンでは、同僚らが配信映像で観戦し斎藤選手を応援しました。スタ