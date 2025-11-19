ドル円一時１５５．６７レベル、ユーロドルは１．１５７０レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドル買いの動き。ドル円は本日の高値を155.67レベルまで伸ばしている。ユーロドルは安値を1.1570レベルに、ポンドドルは1.3121レベルに広げている。米１０年債利回りは４．１１％付近から４．１２％台へと小幅に上昇。欧州株は軟調に推移。 USD/JPY155.57EUR/USD1.1578GBP/USD1.3134