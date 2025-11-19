洪水被害の軽減などにつなげようと、高知県高知市の建設会社が水陸両用掘削機を、フィリピンへ輸出することになりました。フィリピンへ輸出されるのは高知市の建設会社、高知丸高が開発した水陸両用掘削機2台です。11月19日、高知市で高知丸高や県の関係者など20人ほどが集まって、神事が執り行われました。フィリピンでは河川にたまったゴミやヘドロによって洪水被害が拡大。そのため、これを取り除く浚渫作業を水上で行うことが