東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 25830.65（-99.38-0.38%） 中国上海総合指数 3946.74（+6.93+0.18%） 台湾加権指数 26580.12（-176.00-0.66%） 韓国総合株価指数 3929.51（-24.11-0.61%） 豪ＡＳＸ２００指数 8447.86（-21.28-0.25%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85013.88（+340.86+0.40%） １９日のアジア株は午前中に反発が目立ったものの、午後に入って軒並みマイナス圏に