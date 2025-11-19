ユーロ圏１０年債利回り格差仏７５、伊７４ｂｐ小動き ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%） ドイツ2.709 フランス3.459（+75） イタリア3.453（+74） スペイン3.208（+50） オランダ2.859（+15） ギリシャ3.332（+62） ポルトガル3.045（+34） ベルギー3.238（+53） オーストリア2.998（+29） アイルランド2.928