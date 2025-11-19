クマ全国町村会は19日、東京都内で大会を開いた。クマの出没時に自治体判断で市街地での発砲を可能とする「緊急銃猟」に備え、国主体で講習や訓練を行うよう求める要望書をまとめた。学校給食費の無償化を制度化する場合は全額国費で負担することも盛り込んだ。全国町村会長の棚野孝夫北海道白糠町長は冒頭のあいさつで「市街地に出没するクマにさまざまな対策を講じているが、個々の自治体での対応は限界に来ている」と強調。