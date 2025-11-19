18日、都内で行われたnwm「耳スピ」新CM＆新色発表会に、俳優の斎藤工（44）と夏木マリが登壇した。【映像】斎藤工、夏木マリのゴールド衣装に脱帽プライベートでも親交があるという2人。ゴールドの光り輝く衣装で登場した夏木に斎藤は「出で立ちも含めて何でこんなカッコいいんですか？真似できない。カッコ良すぎて、僕が地味に見える」と話し、これに夏木は「十分派手ですよ。こんなジャケットを着こなす人はいない」と返し