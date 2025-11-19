¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Â¼Å·ÍµÅê¼ê¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾Â¼Åê¼ê¤Ï2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇNTTÅìÆüËÜ¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é26»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤Éµß±çÅê¼ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¤ÏÊ¡ÅÄ¸÷µ±Áª¼ê¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ï44»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.25¤È¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºòµ¨¤Ï17»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨6ÅÀÂæ¤ÈÄãÌÂ¡£¤µ