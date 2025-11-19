11月18日（火）の『深夜のダイアン』は、南海キャンディーズの山里亮太＆しずちゃんが出演した「居酒屋 津田」の後編を放送。“じつはダイアン・ユースケとしずちゃんは付き合っていたかもしれない”という驚きの話が飛び出し…!?【映像】マジトーンのしずちゃんに照れまくりのユースケ同じ“2000年デビュー組”で26年の付き合いだというダイアンと南海キャンディーズ。酒を酌み交わし昔話で盛り上がるなか、ユースケがしずちゃん