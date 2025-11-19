元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で16日に公開された動画に出演。選手兼任監督時代を振り返った。古田敦也氏○選手兼任監督時代を振り返るニッポン放送の煙山光紀アナウンサーが「2006年と2007年ですが、選手兼任監督を務めました。『代打オレ』というものも話題になりました。選手をやりながらの監督業は振り返っていかがでしたか?」と質問すると、古田氏は「もちろん、難しかっ