テレ東では、11月20日（木）夜6時25分から「秋山ロケの地図この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよSP」を放送いたします。 事前に設置した巨大な白地図に「ロバート秋山に行って欲しいスポット、会って欲しい人」を町の人に書き込んでもらい、後日実際にロバート秋山がその地図だけを頼りに町を巡る秋山濃度100％のロバート秋山のロケ番組です。