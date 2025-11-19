ブライトンがレアル・マドリーのFWゴンサロ・ガルシアの獲得を検討している模様だ。イギリス『デイリー・メール』が報じている。21歳のガルシアは昨季カスティージャ(Bチーム)で25得点を挙げて注目を浴び、今夏のクラブW杯では6試合4ゴール1アシストの活躍で得点王に輝いた。大会後には2030年までの新契約を締結。しかし、今季はシャビ・アロンソ監督率いるトップチームで出場12試合中11試合が途中投入と、思うようにプレー時