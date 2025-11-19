ベガルタ仙台は19日、桐蔭横浜大のGK高橋一平(22)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。秋田県出身の高橋はブラウブリッツ秋田U-15、ヴィッセル神戸U-18を経て桐蔭横浜大へ。神戸U-18時代の2019年と2020年には、特別指定選手としてトップチームにも在籍していた。また、U-16日本代表とU-17日本代表に選出された経験を持つ。クラブ公式サイトを通じ、「幼いころからの夢であったプロサッカー選手のキャリアを