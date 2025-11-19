きょうの山形県内は冬型の気圧配置の影響で雪や雨のところが多くなりました。 【写真を見る】「初雪にしては多い」大蔵村肘折で45センチの積雪観測朝から雪かきに追われる人の姿（山形） 大蔵村肘折では、けさ４５センチの積雪を観測し、朝から雪かきに追われる人の姿が見られました。 午前８時ごろの大蔵村肘折です。車に覆いかぶさるように雪が積もっています。 きょうの県内は、冬型の気圧配置の影響で雪や雨のところが多