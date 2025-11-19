京都発3人組バンドKI_ENが本日11月19日、1stアルバム『旅立ちのとき』をリリースした。これにともなって同アルバムのタイトル曲「旅立ちのとき」のミュージックビデオが公開となった。◆KI_EN (きえん) 動画 / 画像楽曲「旅立ちのとき」は、トオミヨウとKI_ENによる初の共同プロデュース作品だ。歌の力強さと呼応するように、繊細さと壮大さを併せ持つアレンジが印象的な仕上がりとなった。そのミュージックビデオは、地元・京都を