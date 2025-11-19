日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 17294( 17198) 3月限88(88) TOPIX先物 12月限 15640( 15640) 日経225ミニ 12月限334754(334754) 1月限9936(99