こうした中、けさは交通事故も相次ぎました。 【画像】事故現場 山形市では橋の上で車２台が衝突する事故があり２人が病院に運ばれました。いずれも命に別状はないということです。 きょう午前８時ごろ山形市桜田西の坂巻跨線橋で軽トラックとライトバンが衝突する事故がありました。 警察によりますと、この事故で２０代の男性と７０代の男性が病院に運ばれました。 ２人とも命に別状はなく、腰や腕の痛みを訴えているという