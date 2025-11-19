日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 28246( 25182) 3月限 137( 137) TOPIX先物 12月限 29892( 29091) 3月限 300( 0) 日経225ミニ 12月限350515(3504