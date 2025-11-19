日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万7500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 972( 282) JPモルガン証券 150( 150) バークレイズ証券77(77) BNPパリバ証券 81(31)