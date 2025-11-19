韓国のシンガー・ソングライター、チェ・ユリが、12月10日に東京・浜離宮朝日ホールで日本初コンサートを開催する。【動画】美しすぎる…！『涙の女王』“ツンデレヒロイン”キム・ジウォンチェ・ユリは、豊かな感性と優れた音楽性で高い評価され、『涙の女王』『海街チャチャチャ』『未知のソウル』『ウンジュンとサンヨン』などの人気ドラマのOSTに参加。さらに、代表曲「forest(森）」はIUをはじめ多くのシンガーから絶賛