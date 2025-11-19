結成30年の歴史を溝に深く刻み込む、BRAHMANメモリアルアイテムの決定版として、2026年3月11日に完全限定盤PICTURE LP BOX『七梵全書』がリリースされることが決定した。結成30周年を迎えたBRAHMANは、これまで7枚のフルアルバムを発表してきた。『A FORLORN HOPE』『THE MIDDLE WAY』『ANTINOMY』『ETERNAL RECURRENCE』『超克』『梵唄』『viraha』。いずれもメンバー4人が心血を注いで生み出した作品であり、最高傑作はファンに