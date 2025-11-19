19日午後長崎市本河内で福祉タクシーを焼く火事がありました。 運転手1人が乗っていましたが、ケガはないということです。 （栗山アナウンサー ） 「車の火は消し止められましたが、前方部分は大破している 黒く焦げていて激しく燃えたことが伝わります」 19日午後3時ごろ長崎市本河内の国道34号で東長崎方向に走っていた福祉タクシーのエンジンルームから火が出ました。 火はお