¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë1995Ç¯¤Î¥¯¥é¥¤¥à±Ç²è¡Ø¥Ò¡¼¥È¡Ù¡£¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬¼ç±é¤¹¤ëÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ë¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ù¥¤¥ë¤Ï2009Ç¯¤Î¡Ø¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Í¥ß¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û ¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¡ß ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¡ß¥ô¥¡¥ë¡¦¥­¥ë¥Þ¡¼Ì¾ºî¡Ø¥Ò¡¼¥È¡Ù¡Ê1995¡Ë¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¥Ë¡¼¥í¤È¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¤Î¶¦±é¤Ç