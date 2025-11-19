広島からドラフト5位指名された赤木晴哉投手（22＝佛教大）が19日、京都市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金3500万円、年俸700万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。1メートル91の長身右腕は、ここから肉体改造に取りかかり、開幕ローテーション入りに意欲を示した。「契約書にサインして、プロ野球選手になったんだなと自覚が芽生えた。自分は全体的に体が細いので、しっかり筋肉をつけて、もうひと回り、ふた回り大きい体