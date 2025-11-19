ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢11·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¹¥¤­¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤éËÜÅö¤ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤èSP¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ç¥Æ¥ìÅì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ã±ÆÈ½é½Ð±é¡£¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤é¤±¤Î³Ú¤·¤¤ÃÏ¿Þ¥Ö¥éÎ¹¤ËÄ©¤à¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥¢¥í¥Á¡É¥¬¥ÁÀª¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥í¥±¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¯¤ë¡ªËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µðÂç¤ÊÇòÃÏ¿Þ¤Ë¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢²ñ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¿Í¡×¤òÄ®¤Î¿Í¤Ë½ñ