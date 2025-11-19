ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」は19日、2日目が終了した。地元でうれしい水神祭だ。135期の中村楓（21＝三重）が2日目5Rで5コースから鮮やかに捲り差し突破。昨年11月11日の津でデビューして以来、通算128走目で待望の初白星をマークした。「夢みたいな感じですが、地元で勝てて本当に良かったです。後ろから追いかけてくるのが（地元先輩の）中山（翔太）さん。いつも練習では抜かれて