大分の佐賀関を襲った大火。きのう夜、火の手は瞬く間に海沿いの街をのみ込みました。そして火の粉は信じられないような距離を飛び、燃え移ったようです。日没を迎え、火災発生から24時間以上経過した現場の様子を中継でお伝えします。