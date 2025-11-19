高身長系インフルエンサー、モデル、コスプレイヤーとして活動するミシャが19日までにエックスを更新。ソロショットを披露すると、驚きの声が寄せられた。【写真】身長182cm美人モデルが「スタイル抜群」「魅力的」な“水着姿”も（17枚）身長182cmと抜群のスタイルを誇るミシャ。SNSでは美しさあふれる自身の姿を度々投稿している。また、2月には『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演。