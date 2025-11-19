東大寺の講堂跡での発掘調査で見つかった基壇の跡＝19日午後、奈良市史跡東大寺旧境内発掘調査団は19日、東大寺（奈良市）の講堂跡での初の発掘調査で、講堂南側には幅45mにわたって階段があったことが分かったと発表した。基壇（建物の土台）は東西約61m、南北約36mと巨大な規模とみられることも判明。僧侶が暮らす僧坊と、講堂を結ぶ軒廊の一部も見つかった。講堂は大仏殿の北側にあり、僧侶らが教義などを学ぶ施設。火災の