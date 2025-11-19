塩野義製薬本社などのオフィスが入るグラングリーン大阪＝19日午後、大阪市北区JR大阪駅北側の再開発区域「うめきた2期（グラングリーン大阪）」で3月に開業したオフィスへの企業移転が本格化している。塩野義製薬は19日、業務開始を前に報道機関に公開。駅直結の立地に加えて、周辺には大学や研究機関をはじめ産官学が集積する拠点があり、事業創出を目指す環境が整っていることも魅力のようだ。塩野義のオフィスは3フロアで1