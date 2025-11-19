「一日留学生」として、スウェーデン語専攻の特別講義に参加した大阪大特任教授の坂口志文さん＝19日午前、大阪府箕面市今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大特任教授の坂口志文さん（74）が19日、国立大で唯一のスウェーデン語専攻がある大阪大外国語学部で「一日留学生」として同語専攻の特別講義に参加した。ノーベル賞授賞式が開催されるスウェーデンの文化や言葉について学び「家族や研究者仲間といい時間を過ごし