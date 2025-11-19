短編オムニバス映画『MIRRORLIAR FILMS Season8』の完成披露上映が、11月15日に撮影地である岡山県で開催され、プロデューサーのMEGUMI、阿部進之介、山田孝之らが登壇した。また、イベントの最後に次回『MIRRORLIAR FILMS Season9』の開催地が兵庫県神戸市であることが発表された。【写真】『MIRRORLIAR FILMS Season8』完成披露上映の様子岡山県を撮影地とする『MIRRORLIAR FILMS Season8』では、全6本の短編作品を上映。倉