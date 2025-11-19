神奈川県警厚木警察署はきょう、警察署で保管していた個人情報を含む捜査資料のコピー766点を紛失したと発表しました。資料は普段の業務で外に持ち出すことがないことから、誤って廃棄した可能性が高いとしています。神奈川県警厚木署によりますと、先月（10月）14日に厚木署の交通課で業務の点検が行われました。この際、書類の確認を行ったところ、「捜査関係事項照会書」と呼ばれる行政機関や民間企業に法律に基づいて個人情報