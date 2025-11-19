南海キャンディーズの山里亮太が、18日放送の『深夜のダイアン』（テレビ朝日系／毎週火曜26時55分）に出演。ブレイク前夜の『M-1グランプリ2004』（テレビ朝日系）に出演したときの“戦略”を明かし、ダイアンの2人を唸らせた。【写真】蒼井優＆山里亮太、幸せいっぱい結婚会見の様子この日は先週に引き続き、ダイアンと26年来の付き合いになる同期コンビの南海キャンディーズの2人が出演した。思い出話に花が咲く中、話題は