今年のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１０年勝ち馬のエーシンフォワード（岩田康騎乗）を振り返る。好位から抜け出した１３番人気のエーシンフォワードが、ダノンヨーヨー、ゴールスキーの猛追をかわし、秋のマイル王に輝いた。岩田康誠騎手は落馬負傷から復帰後２週目にしてＧ１制覇を成し遂げた。持ち味が凝縮された金星だった。直線ラス