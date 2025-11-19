◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、栗東トレセンラスト１ハロンのフットワークに全てが詰まっていた。アスコリピチェーノ（美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）はＣＷコースで３週連続となる併せ馬。ブルーマエストロ（３歳２勝クラス）を２馬身半追走すると、コーナー過ぎから手綱を動かしてしっかりと合図を送り、６ハロン８０秒４―１１秒２で頭差先着