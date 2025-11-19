１５日、学術シンポジウムで研究成果や沖縄の各大学との学術交流について紹介する福建師範大学中琉関係研究所の謝必震（しゃ・ひつしん）所長。（福州＝新華社記者／〓倩倩）【新華社福州11月19日】中国福建省福州市で15日、福建師範大学中琉関係研究所の創立30周年と「琉球学」学科設置を記念する学術シンポジウムが開かれた。同研究所は、琉球・沖縄史を専門に研究する学術機関として1995年に設立された。シンポジウムには厦