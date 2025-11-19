宿泊税検討委員会岡山県倉敷市本町 岡山県倉敷市における「宿泊税」の導入について検討する会合が19日、初めて開かれました。 （倉敷市／伊東香織 市長）「持続可能な地域づくりを進めていくにあたり、宿泊税の検討をぜひ行っていきたい」 検討委員会には、宿泊事業者の代表や有識者ら12人が出席しました。 「宿泊税」は、ホテルや旅館などの宿泊客に課すもので、東京や大阪などの15の自治体が導入しています。