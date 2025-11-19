日本サッカー協会(JFA)は19日、長崎スタジアムシティ(ピーススタジアム)で29日に行われるカナダ代表との試合に臨む、なでしこジャパン(日本女子代表)のメンバーを発表しました。年内最終戦となる今回の対戦は、2026年3月開催のAFC女子アジアカップ前に行われる最後の試合です。アジアカップの成績上位チームは2027年のFIFA女子ワールドカップ・ブラジル大会の出場権を獲得するため、カナダ戦はW杯へとつながる重要な一戦となってい