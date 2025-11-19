インフルエンザの感染者が急増し例年より早く注意報が発表されたことを受け、福岡県医師会は19日の定例会見で、12月中旬にも感染のピークを迎える可能性があるとの見方を示しました。特に子どもが感染した場合、「異常行動」に注意するよう呼びかけています。 東京・杉並区のマンションでは17日、4階の自宅ベランダから小学1年生の男の子が転落し、病院に搬送される事故がありました。男の子は当時、インフルエンザで発熱