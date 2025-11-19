「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（１９日、徳山）西岡顕心（２４）＝香川・１２９期・Ａ１＝が見事に勝負駆けを成功させた。４日目９Ｒは２着以上が条件で、スタートはやや遅れ気味だったが、冷静に１Ｍを先に回って押し切った。「今節は優勝戦に進出したかったので、まずは準優に進めて良かった」と安どする。２０２１年１１月にデビューして、Ｇ１初出場は今年１月の江戸川周年。２月の四国地区選（まるがめ）ではＧ１初優出