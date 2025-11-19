「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（１９日、徳山）入海馨（２９）＝岡山・１１６期・Ａ１＝が見事に勝負駆けを成功させた。２着以上という厳しい条件だったが、焦ることなく５Ｒでコンマ０４のトップスタートを決めて逃げ切った。「足は中堅上位くらいある。４日目は伸び寄りのバランス型でちょっと乗り心地は気になった。乗り心地を良くすることもできるが、準優は外枠になると思うのでピット離れが持つ範囲でいい足に仕上げたい