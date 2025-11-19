「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（１９日、徳山）４日間の予選が終了した。予選ラストを２着でまとめ６戦２勝、２着２回の関浩哉（群馬）がトップ通過を果たした。得点率８・００で馬場貴也（滋賀）と峰竜太（佐賀）が並んだが、上位着順の差で馬場が２位となり峰は３位。この上位３人が２０日に行われる準優勝戦の１号艇をゲットした。最終ボーダーは６・００となり、１２Ｒでイン逃げを決めた西山貴浩（３８）＝福岡・９７期