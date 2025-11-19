各地でクマによる人身被害が相次いでいることを受け、国会の衆議院内閣委員会で木原官房長官はクマの個体数の調査を全国的に実施する考えを示しました。【映像】木原稔官房長官「クマの個体数調査を全国で」「このクマ被害対策を徹底するためには個体数推定これを速やかに実施する必要があると考えています。統一的な手法によってクマの生息状況の調査を全国的に実施します」（木原官房長官）政府がとりまとめた対策パッケージ